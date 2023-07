Exposition « Héritage » Médiathèque François-Villon Bourg-la-Reine Catégories d’Évènement: Bourg-la-Reine

Exposition « Héritage »

16 et 17 septembre

Entrée libre

Exposition « HÉRITAGE »
Composée de photographies en noir et blanc, l'exposition présente certains des savoir-faire exercés sur le territoire de la Ville.

Médiathèque François-Villon
2-4 rue Le Bouvier 92340 Bourg-la-Reine

Architecture pionnière en matière d'équipement culturel, la Médiathèque François Villon a ouvert ses portes en janvier 2015. Lieu d'échanges, de découvertes et de loisirs, elle est l'œuvre de Pascale Guédot, lauréate de l'Equerre d'argent en 2010.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

