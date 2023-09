Cet évènement est passé Visite découverte de la médiathèque et du circuit du document Médiathèque François Rabelais Aulnoy-lez-Valenciennes Catégories d’Évènement: Aulnoy-lez-Valenciennes

Nord Visite découverte de la médiathèque et du circuit du document Médiathèque François Rabelais Aulnoy-lez-Valenciennes, 16 septembre 2023, Aulnoy-lez-Valenciennes. Visite découverte de la médiathèque et du circuit du document Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00 Médiathèque François Rabelais Entrée libre sur inscription (par téléphone ou par mail) Venez découvrir seul·e ou à plusieurs la médiathèque François Rabelais. Ce batiment de presque 30 ans regroupe l’ensemble des collections de la commune, allant de l’album jeunesse aux jeux de sociétés et passant par le manga ou le roman.

Cette visite vous permettra de découvrir le circuit du document au sein de la médiathèque, et par la même occasion, découvrir nos médiathéquaires et leur travail. Médiathèque François Rabelais Rue Saint-Just 59300 Aulnoy-lez-Valenciennes Aulnoy-lez-Valenciennes 59300 Nord 0327413392 https://mediatheque.aulnoylezvalenciennes.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.27.41.33.92 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@aulnoylezvalenciennes.fr »}] Construite en 1995, la médiathèque François Rabelais propose plusieurs types de documents au prêt, gratuitement. De l’album jeunesse au jeux de société en passant par les mangas, vous trouverez forcément le document que vous cherchez (ou pas d’ailleurs). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 Commune Aulnoy-lez-Valenciennes Détails Catégories d’Évènement: Aulnoy-lez-Valenciennes, Nord Autres Lieu Médiathèque François Rabelais Adresse Rue Saint-Just 59300 Aulnoy-lez-Valenciennes Ville Aulnoy-lez-Valenciennes Departement Nord Lieu Ville Médiathèque François Rabelais Aulnoy-lez-Valenciennes latitude longitude 50.331747;3.520871

Médiathèque François Rabelais Aulnoy-lez-Valenciennes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aulnoy-lez-valenciennes/