Le MARATHONIK (Concerts déambulatoires dans les quartiers) Mardi 29 août, 17h00 Médiathèque François Mitterrand Déambulation au départ du 2 Esplanade François Mitterrand, 37100 Tours – Arrivée au 80 Rue de Jemmapes, 37100 Tours

Groove, danse, double dutch, tubes, slam, surprises

Restauration

Rencontres entre personnes et associations

Le projet Marathonik, qu’est-ce que c’est ? C’est un événement déambulatoire, musical et festif dans 4 quartiers prioritaires de la Ville de Tours, ainsi qu’en centre-ville. 15h de spectacle en 5 jours pour favoriser rencontres entre quartiers et valoriser ses savoir-faire.

Cet événement est pensé et organisé en collaboration avec 30 artistes amateur·rices de tous âges, 10 vidéastes amateur·rices, des associations locales, des bénévoles, des artistes professionnels, les Centres sociaux Pluriel(le)s, Maryse Bastié, Gentiana et Courteline, l’Association Sanit’Club et le Petit Monde.

Médiathèque François Mitterrand 2 Esplanade François Mitterrand, 37100 Tours Tours Europe Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 54 30 42 https://www.tours.fr/annuaire/15/9-mediatheque-francois-mitterrand.htm La Médiathèque François Mitterrand, située au cœur du quartier de l’Europe à Tours Nord est le dernier des équipements ouverts sur le réseau des bibliothèques de la ville. Sur une surface de 1300m2 répartis sur deux niveaux, elle offre en accès libre des collections de livres, revues,CD, DVD et livres audio, pour tous les publics.

