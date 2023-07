Fiest’A Sète : Bekar Médiathèque François Mitterrand Sète, 27 juillet 2023, Sète.

Fiest’A Sète : Bekar Jeudi 27 juillet, 21h00 Médiathèque François Mitterrand Entrée libre dans la limite des places disponibles

Grandi au Maroc dans une famille ashkénaze au son de Bowie, King Crimson et Janis Joplin, Benjamin Karchen a aussi baigné dans les musiques du Maghreb et les mélopées klezmer que chantait sa grand-mère. En région parisienne s’agrègeront à ce corpus une formation classique en flûte traversière et de nombreuses expériences dans des groupes de rock. Bekar est la synthèse aboutie de cette vie en musique, avec un tropisme affirmé pour les traditions yiddish. Un précipité groovish et funkish, donc, où la clarinette klezmer ondule sur des riddims jamaïcains et des riffs de wah-wah. Lechayim !

