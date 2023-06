Les coups de cœur du patrimoine ! Médiathèque François-Mitterrand Poitiers Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne Les coups de cœur du patrimoine ! Médiathèque François-Mitterrand Poitiers, 16 septembre 2023, Poitiers. Les coups de cœur du patrimoine ! Samedi 16 septembre, 12h00, 13h30, 14h00, 15h30, 17h00 Médiathèque François-Mitterrand Gratuit. Entrée libre. Découvrez, dans le cadre d’une conférence, la présentation surprise d’un document ou d’un objet, rare ou insolite, par le pôle des collections de conservation de la médiathèque. Médiathèque François-Mitterrand 4 rue de l’Université, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 52 31 51 https://www.mediatheques-grandpoitiers.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@grandpoitiers.fr »}] La médiathèque François-Mitterrand est implantée dans le centre-ville médiéval de Poitiers. L’architecture moderne du bâtiment est réalisée par Sylvain Giacomazzi et Hervé Beaudouin. Elle fut inaugurée en septembre 1996. La surface accessible au public est de 5000 m2, répartie sur 3 niveaux. Parking. Bus. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

