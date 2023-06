La femme dans l’art roman : entre allégorie, spiritualité et quotidien Médiathèque François-Mitterrand Poitiers Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Les églises romanes conservent un riche décor sculpté et peint. Le thème de la figure féminine permet d'aborder le rôle de la représentation humaine dans ces monuments. Principalement mise en scène pour illustrer des récits bibliques, l'image des femmes peut également revêtir des aspects allégoriques, moralisateurs… tout en demeurant ornementale. Elle constitue également une source de connaissances sur la vie quotidienne, tels que les métiers et la mode vestimentaire.

Des images de femmes dans l'art roman, provenant des collections patrimoniales de la médiathèque, accompagneront cette exposition.

La médiathèque François-Mitterrand est implantée dans le centre-ville médiéval de Poitiers. L'architecture moderne du bâtiment est réalisée par Sylvain Giacomazzi et Hervé Beaudouin. Elle fut inaugurée en septembre 1996. La surface accessible au public est de 5 000 m2, répartie sur 3 niveaux.

