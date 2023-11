Rencontre avec Véronique Olvadé Médiathèque François Mitterrand Morcenx-la-Nouvelle, 7 décembre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

La médiathèque de Morcenx-la-Nouvelle accueillera l’auteure Véronique Ovaldé en partenariat avec la médiathèque départementale des Landes.

Dans la limite des places disponibles – Entrée libre.

Médiathèque François Mitterrand

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Morcenx-la-Nouvelle media library welcomes author Véronique Ovaldé in partnership with the Landes departmental media library.

Subject to availability – Free admission

La mediateca de Morcenx-la-Nouvelle acoge a la escritora Véronique Ovaldé en colaboración con la mediateca departamental de Las Landas.

Sujeto a disponibilidad – Entrada gratuita

Die Mediathek von Morcenx-la-Nouvelle empfängt die Autorin Véronique Ovaldé in Zusammenarbeit mit der Mediathek des Departements Landes.

Im Rahmen der verfügbaren Plätze – Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Morcenx