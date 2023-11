Médiation artistique – Peinture sur galets Médiathèque François Mitterrand Morcenx-la-Nouvelle, 25 novembre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Atelier de peinture sur galet animé par Vanessa Renaudi, technique du « Dot art ».

Sur inscription, tout public à partir de 12ans..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

Médiathèque François Mitterrand

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Pebble painting workshop led by Vanessa Renaudi, using the « Dot art » technique.

Registration required, ages 12 and up.

Taller de pintura sobre guijarros dirigido por Vanessa Renaudi, con la técnica « Dot art ».

Inscripción obligatoria, para mayores de 12 años.

Workshop zum Malen auf Kieselsteinen unter der Leitung von Vanessa Renaudi, Technik der « Dot art ».

Nach Anmeldung, für alle ab 12 Jahren.

