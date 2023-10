La taverne des rôles Médiathèque François Mitterrand Morcenx-la-Nouvelle, 28 octobre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Une journée pour découvrir l’univers des jeux de rôles..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 12:00:00. .

Médiathèque François Mitterrand

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



A day to discover the world of role-playing games.

Una jornada para descubrir el mundo de los juegos de rol.

Ein Tag, um die Welt der Rollenspiele zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Morcenx