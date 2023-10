Rencontre avec l’inventeur JP Gervais Médiathèque François Mitterrand Morcenx-la-Nouvelle, 21 octobre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

À l’occasion de la fête de la science, retrouvez Jean-Pierre Gervais, morcenais et inventeur de la roue thermo gravitationnelle.

Transformer l’énergie thermique en énergie mécanique.

Un moteur thermodynamique pas comme les autres !.

Médiathèque François Mitterrand

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



For the Fête de la Science, meet Morcenais Jean-Pierre Gervais, inventor of the thermogravitational wheel.

Transforming thermal energy into mechanical energy.

A thermodynamic engine like no other!

En el marco de la Fiesta de la Ciencia, conozca a Morcenais Jean-Pierre Gervais, inventor de la rueda termogravitacional.

Transformar la energía térmica en energía mecánica.

Un motor termodinámico sin igual

Anlässlich des Wissenschaftsfestes treffen Sie Jean-Pierre Gervais aus Morcenais, den Erfinder des thermo-gravitativen Rades.

Umwandlung von Wärmeenergie in mechanische Energie.

Ein thermodynamischer Motor, der nicht wie alle anderen ist!

