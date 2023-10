Atelier Objet Connecté Médiathèque François Mitterrand Morcenx-la-Nouvelle, 14 octobre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

« Devenir un vrai programmeur le temps d’une matinée pour comprendre les objets connectés qui nous entourent ».

Animé par Paco de Numed.

Sur inscription, à partir de 10 ans..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:00:00. EUR.

Médiathèque François Mitterrand

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Become a real programmer for a morning to understand the connected objects around us ».

Led by Paco from Numed.

Registration required, ages 10 and up.

« Conviértete en un auténtico programador por una mañana para entender los objetos conectados que nos rodean ».

Impartido por Paco de Numed.

Inscripción obligatoria, a partir de 10 años.

« Einen Vormittag lang ein echter Programmierer sein, um die vernetzten Objekte, die uns umgeben, zu verstehen ».

Moderiert von Paco von Numed.

Nach Anmeldung, ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Morcenx