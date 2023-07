Marie-Christine Rivel « Pastels et Portraits, un autre regard » Médiathèque François Mitterrand Morcenx-la-Nouvelle, 6 juillet 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

« Découvrez les œuvres de Marie-Christine Rivel à la médiathèque de Morcenx-la-Nouvelle

Vernissage le mercredi 12 juillet à 18h à la médiathèque. Marie-Christine Rivel est une artiste peintre, pastelliste et sculptrice qui réside en Pays Morcenais, à Arengosse..

2023-07-06 fin : 2023-08-31

Médiathèque François Mitterrand

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Discover the works of Marie-Christine Rivel at the Morcenx-la-Nouvelle media library

Opening on Wednesday July 12 at 6pm at the media library. Marie-Christine Rivel is a painter, pastellist and sculptor who lives in the Morcenx region, in Arengosse.

» Descubra las obras de Marie-Christine Rivel en la mediateca de Morcenx-la-Nouvelle

Inauguración el miércoles 12 de julio a las 18.00 h en la mediateca. Marie-Christine Rivel es una pintora, pastelista y escultora que vive en la región de Morcenx, en Arengosse.

» Entdecken Sie die Werke von Marie-Christine Rivel in der Mediathek von Morcenx-la-Nouvelle

Vernissage am Mittwoch, den 12. Juli um 18 Uhr in der Mediathek. Marie-Christine Rivel ist eine Malerin, Pastellistin und Bildhauerin, die im Pays Morcenais in Arengosse lebt.

