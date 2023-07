Exposition « Le sport hier et aujourd’hui à Clamecy » Médiathèque Francois Mitterrand Clamecy, 16 septembre 2023, Clamecy.

Exposition « Le sport hier et aujourd’hui à Clamecy » 16 et 17 septembre Médiathèque Francois Mitterrand Entrée libre

Du sport, de l’activité physique, tout le monde en fait. Connaissez-vous les associations sportives clamecycoises, témoignage de la culture sportive et de son évolution ? Nous vous invitons à venir les découvrir à travers l’exposition « Le sport hier et aujourd’hui à Clamecy », présentée par la Société Scientifique et Artistique de Clamecy.

Médiathèque Francois Mitterrand Rue Jean Jaurès 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 27 30 69 http://mediatheque.clamecy.fr La médiathèque est installée dans l’ancienne école royale militaire d’artillerie et de génie du XVIIIe siècle. Elle conserve un fonds du XVIe au XIXe siècles riche en ouvrages de littérature et de droit, un fonds dédié aux archives du flottage du XVIIIe au XXe siècles et des éditions originales et illustrées de personnalités locales telles que Romain Rolland et Claude Tillier. Elle possède également un fonds dédié à la presse française et étrangère de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Fonds Société scientifique et artistique de Clamecy