Finistère . L’artiste Jim-E.Sévellec (1897-1971) est intimement lié à Brest, salle ville d’adoption. Son oeuvre, qui conjugue art et histoire, nous fait partir à la découverte de paysages urbains disparus du Brest d’Avant-Guerre. A travers un parcours inédit, l’exposition rend hommage à la fois à l’artiste et à l’acteur du patrimoine brestois que fut Sévellec. Exposition du 27 juin au 17 septembre. Salle de la médiathèque François Mitterrand. Les Ateliers des Capucins.

Entrée par la médiathèque sur les horaires d’ouverture et par la place des Machines lors des fermetures de la médathèque. Entrée libre.

Accessible PMR. Des visites guidées de l’exposition vous seront proposées les mercredi 12 juillet et mardi 22 août, à 15h.

Durée 1h30.

Gratuit sur réservation en ligne ou à l’accueil des médiathèques. +33 2 98 00 87 50 Médiathèque François Mitterrand Les Ateliers des Capucins Brest

