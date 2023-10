Expo « Fake News : art, fiction, mensonge » Médiathèque François Mitterrand Bassens, 16 janvier 2024, Bassens.

Sur nos fils d’actualité, les contributions des internautes lambda occupent le même espace que celles des agences de presse et des médias professionnels. Chaque minute, cinq cents heures de vidéos sont uploadées sur YouTube. Apprendre à faire le tri entre informations fiables et infox (contraction « d’information » et « d’intoxication »), rumeurs et

canulars, s’est complexifié.

L’épidémie de fausses informations s’est accélérée avec la crise sanitaire, qualifiée « d’infodémie » par l’Organisation Mondiale de la Santé. Comment y faire face et aider les citoyens à aiguiser leur esprit critique ?

Conférence, débat et journée d’animations autour du numérique le samedi 27 janvier.

Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

