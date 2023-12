FRANCE IDENTITE Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

FRANCE IDENTITE Médiathèque François Mitterrand Bassens, 16 janvier 2024, Bassens. Mardi 16 janvier 2024, 14h00

Début : 2024-01-16T14:00:00+01:00 – 2024-01-16T16:00:00+01:00

Pour fournir un justificatif d'identité à usage unique, accéder à plus de 1400 services en ligne, prouver votre identité en ligne ou pour des usages de proximité Nous vous accompagnerons dans les paramétrages de votre application. Prérequis : disposer d'une carte d'identité format carte bancaire, d'une adresse mail valide et d'un Smartphone Androïd ou Apple Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens

