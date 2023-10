Conférence/Écoute musicale Médiathèque François Mitterrand Bassens, 13 janvier 2024, Bassens.

Conférence/Écoute musicale Samedi 13 janvier 2024, 18h00 Médiathèque François Mitterrand Réservation conseillée

À l’époque nazie, la musique était utilisée comme moyen de propagande et comme moyen de torture.

La conférence analysera la manière dont les nazis ont manipulé le monde de la musique et comment ils en sont venus à créer des orchestres dans différents camps de concentration.

On y verra notamment la figure d’Alma Rosé, directrice de l’orchestre des femmes du camp d’Auschwitz.

Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-bassens.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 81 78 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T18:00:00+01:00 – 2024-01-13T19:30:00+01:00

2024-01-13T18:00:00+01:00 – 2024-01-13T19:30:00+01:00

opéra national de bordeaux bassens

© Aurelien-Marquot-BD