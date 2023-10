Le Quartier de La Bastide. Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Le Quartier de La Bastide. Médiathèque François Mitterrand Bassens, 11 janvier 2024, Bassens. Le Quartier de La Bastide. Jeudi 11 janvier 2024, 10h00 Médiathèque François Mitterrand Sur réservation Partez à la découverte du quartier de La Bastide et de l’aménagement de la rive droite de la Garonne.

Nous parlerons du pont de pierre, de l’architecture du quartier, de son église, des places, de la maison cantonale, des quais et de la caserne des pompiers.

Lieu de rendez-vous communiqué quelques jours auparavant. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-bassens.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 81 78 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

