Ateliers Histoire de l’art : Cycle d’approfondissement sur des périodes ou des genres artistiques avec Isciane Labatut 7 novembre – 12 décembre, les mardis Médiathèque François Mitterrand Sur inscription

Vous apprendrez à observer les églises de la Gironde pour reconnaître une église romane du XIe ou du XIIe siècle et les grandes phases de construction de l’architecture gothique.

Sur inscription pour l’ensemble du cycle

Mar 7 et 21 nov

Mar 5 et 12 déc

Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens

2023-11-07T18:30:00+01:00 – 2023-11-07T20:30:00+01:00

2023-12-12T18:30:00+01:00 – 2023-12-12T20:30:00+01:00

© Passionnés d’Art