Pour cette nouvelle édition de la Nuit des bibliothèques, la médiathèque de Bassens vous propose un retour dans le temps, au coeur des années folles. Grand jeu rallye dans la médiathèque, ateliers, et bien sûr la vente d’ouvrages et le quiz.

Restauration sur place offerte, sur réservation au préalable.

Aucun emprunt ou retour de documents ne sera possible ce soir-là.

Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T18:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:59:00+02:00

© Film Gatsby le Magnifique