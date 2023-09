Cet évènement est passé Ouverture de saison de l’Opéra National de Bordeaux Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Ouverture de saison de l’Opéra National de Bordeaux Médiathèque François Mitterrand Bassens, 23 septembre 2023, Bassens. Ouverture de saison de l’Opéra National de Bordeaux Samedi 23 septembre, 20h00 Médiathèque François Mitterrand Sur réservation À l’occasion de l’anniversaire des dix ans de l’Auditorium, toutes les forces artistiques de l’Opéra se réunissent pour une soirée exceptionnelle qui sera retransmise en direct.

La musique classique sort ainsi de ses murs et se mêle aux plaisirs de la vie.

Concert capté par France Musique, dans le cadre du programme de retransmission Bordeaux Live Opéra, avec le soutien de la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild,

avec la contribution du Groupe Caisserie bordelaise. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-bassens.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 81 78 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T20:00:00+02:00 – 2023-09-23T22:00:00+02:00

2023-09-23T20:00:00+02:00 – 2023-09-23T22:00:00+02:00 opéra national de bordeaux bassens Opéra National de Bordeaux Détails Catégories d’Évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand Adresse rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Ville Bassens Departement Gironde Lieu Ville Médiathèque François Mitterrand Bassens latitude longitude 44.899674;-0.516285

Médiathèque François Mitterrand Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/