Lancement de la saison culturelle Médiathèque François Mitterrand Bassens, 8 septembre 2023, Bassens.

Quand le monde dans lequel tu vis n’est pas adapté à toi, tu as deux options : rentrer dans le moule, ou le faire exploser. Face aux injustices de la vie, nos personnages choisissent toujours la deuxième option !

Dans cette pièce entièrement improvisée, tout déborde.

Les personnages quittent la réalité qu’on leur impose pour s’offrir un souffle de liberté, les artistes sortent de scène pour jouer avec et dans le public, la machine s’emballe et tout vole en éclats pour notre plus grand plaisir. Ensemble, on jubile pour ces personnages qui nous ressemblent tant et qui osent tout.

Car ils ne sont plus civilisés. Ils sont : SAUVAGES.

Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-09-08T19:30:00+02:00 – 2023-09-08T21:30:00+02:00

culture bassens