Prix Unicef Médiathèque François Mitterrand, 13 juin 2023, Bassens. Prix Unicef 13 juin – 1 juillet 2023 Médiathèque François Mitterrand Dans le cadre des parcours « Le lecteur engagé » (Prix UNICEF de littérature jeunesse), « Les bédéistes » (en partenariat avec Passage à l’art) et « A petit pas… Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Des livres à moi », les enfants des établissements scolaires et de la Maison Petite enfance exposent leurs œuvres artistiques en lien avec la sélection des ouvrages et les rencontres culturelles proposées sur l’année. Vernissage de l’exposition le Mardi 13 juin à 17h30 à la médiathèque

