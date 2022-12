Contes du Bout d’ la terre Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Contes du Bout d' la terre Vendredi 5 mai 2023, 20h00 Médiathèque François Mitterrand

réservation conseillée

Avec Marie-Simone Pustetto, conteuse et Jean Lassalette, musicien Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Quelque part au bout d’ la terre, au bout du monde, on trouve toujours un océan, une mer.

Mais il ne faut pas croire que le monde s’arrête là…

Dans les contes du bout d’la terre, il est histoire de rencontres. Il y a aussi la musique, la guitare, le tambour de mer. Une écoute délicate et précieuse entre la conteuse et le musicien qui élaborent un vocabulaire sur le fil, sur la vague, au fil des vagues…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T20:00:00+02:00

2023-05-05T21:00:00+02:00 ©Théâtre du petit rien

