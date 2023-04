Accompagnement à la télé-déclaration Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Accompagnement à la télé-déclaration Médiathèque François Mitterrand, 2 mai 2023, Bassens. Accompagnement à la télé-déclaration 2 – 31 mai Médiathèque François Mitterrand Sur inscription Afin de faciliter la démarche, munissez-vous de votre précédent avis d’imposition ou de non-imposition ainsi que de toutes les pièces nécessaires, de votre déclaration pré-remplie par le ministère des impôts et de toutes vos corrections ajoutées. Afin de respecter la confidentialité, les séances seront individualisées et de 45 minutes maximum. Veuillez vous présenter à la médiathèque 5-10 minutes avant votre séance. Prérequis : posséder un adresse de courrier électronique. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 81 78 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T14:00:00+02:00 – 2023-05-02T15:00:00+02:00

2023-05-31T11:00:00+02:00 – 2023-05-31T12:00:00+02:00

