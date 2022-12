Si d’aventure… Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Si d’aventure… Médiathèque François Mitterrand, 18 avril 2023, Bassens. Si d’aventure… 18 – 29 avril 2023 Médiathèque François Mitterrand L’œuvre de Jean-Denis Pendanx est habitée par le voyage. Du désert africain à l’Asie, en passant par les mers du sud, ses albums restituent à merveille les horizons lointains. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T14:00:00+02:00

2023-04-29T17:00:00+02:00 ©Mairie de Bassens

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand Adresse rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Médiathèque François Mitterrand Bassens Departement Gironde

Médiathèque François Mitterrand Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/

Si d’aventure… Médiathèque François Mitterrand 2023-04-18 was last modified: by Si d’aventure… Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand 18 avril 2023 Bassens Médiathèque François Mitterrand Bassens

Bassens Gironde