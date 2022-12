Un enfant d’éléphant de la Cie Les Lubies Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Entrée payante (5€)- Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Théâtre d’ombres Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Librement inspiré d’un des douze récits composant Les « Histoires comme ça » de Rudyard Kipling.

Il y a bien longtemps, les éléphants avaient une trompe tout petite. Un éléphanteau passe ses journées à questionner son entourage sur le pourquoi des choses. Jusqu’au jour où il pose La question qui va changer à jamais la vie des éléphants. Presqu’île en pages

2023-04-08

2023-04-08

