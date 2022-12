Ateliers Histoire de l’art Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Ateliers Histoire de l'art Mardi 28 mars 2023, 18h00 Médiathèque François Mitterrand

Cycle d’approfondissement sur des périodes ou des genres artistiques Avec Isciane Labatut Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’iconographie des saints

Apprenez à identifier les saints grâce à leurs attributs. Les saints martyrs portent toujours avec eux le symbole de leurs persécutions. Nous verrons comment sont représentés les évangélistes, les apôtres et quelques saints et saintes à partir d’œuvres peintes ou sculptées.

L’iconographie des dieux de la mythologie

Comprenez, grâce à deux conférences, la généalogie des dieux de l’Antiquité et apprenez à reconnaître les principaux dieux de la mythologie : Jupiter, Junon, Diane, Hercule, Bacchus… en s’appuyant sur un ouvrage primordial pour les artistes, les métamorphoses d’Ovide.

