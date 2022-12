Chemin(s) de la Cie La Naine rouge Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Chemin(s) de la Cie La Naine rouge
Samedi 4 mars 2023, 10h00
Médiathèque François Mitterrand

réservation conseillée

Spectacle jeune public Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Rose et Bleu, deux jeunes enfants ont chacun leur chemin de la couleur de leur prénom attribué à leur naissance. Comme beaucoup d’enfants, lorsqu’ils se croisent, chacun à un a priori sur l’autre car, c’est bien connu, « les garçons ça cherche que la bagarre » et « les filles ça fait que pleurer ».

Histoire initiatique autour de l’égalité des genres et de la rencontre avec l’autre. Le spectacle sera suivi d’un atelier de création d’une marionnette à partir de matériaux recyclés.

Durée 1h.

2023-03-04T10:00:00+01:00

2023-03-04T12:00:00+01:00

