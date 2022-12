Bien dans leur genre Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Bien dans leur genre Médiathèque François Mitterrand, 4 mars 2023, Bassens. Bien dans leur genre 4 – 18 mars 2023 Médiathèque François Mitterrand Exposition des éditions Utopique Texte de Didier Jean et Zad Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Cette exposition interactive se présente sous la forme d’un test pour amener les visiteurs, enfants et adultes à se positionner autour du thème des stéréotypes de genre. Elle permet d’ouvrir des espaces d’expression et d’échanges.

Deux niveaux de lecture sont proposés aux visiteurs :

En haut du kakémono, la question s’adresse à l’adulte, tandis qu’une version adaptée à l’enfant est placée sous l’illustration humoristique.

Quatre profils ont été définis pour les deux sexes, en fonction du nombre de carrés, losanges, triangles et ronds sélectionnés par chaque participant, le but n’étant pas de juger tel ou tel comportement, mais d’ame¬ner avec humour le visiteur à s’interroger.

