Les Poéziques de Richard Médiathèque François Mitterrand Bassens

Gironde

Les Poéziques de Richard Médiathèque François Mitterrand, 17 février 2023, Bassens. Les Poéziques de Richard Vendredi 17 février 2023, 18h30 Médiathèque François Mitterrand

réservation conseillée

Soirée poétique et musicale Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Poèmes et chansons françaises s’entremêlent pour vous transporter dans le décor très coloré des mots qui tintinnabulent, qui chantent et qui riment à quelque chose.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T18:30:00+01:00

2023-02-17T20:00:00+01:00 ©Istockphoto

