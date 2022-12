Un Manga, Une Pizza, une rencontre autour des mangas Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Un Manga, Une Pizza, une rencontre autour des mangas Médiathèque François Mitterrand, 8 février 2023, Bassens. Un Manga, Une Pizza, une rencontre autour des mangas Mercredi 8 février 2023, 18h30 Médiathèque François Mitterrand

Quoi de mieux pour passer une bonne soirée ? Venez discuter de vos séries préférées autour d’une bonne part de pizza, l’occasion rêvée pour découvrir de nouvelles lectures à dévorer ! Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

