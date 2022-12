Bacalan- Le quartier maritime de Bordeaux. Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Bacalan- Le quartier maritime de Bordeaux. Médiathèque François Mitterrand, 5 janvier 2023, Bassens. Bacalan- Le quartier maritime de Bordeaux. Jeudi 5 janvier 2023, 10h00 Médiathèque François Mitterrand

Sur réservation

Visite guidée de Bordeaux Avec Isciane Labatut, guide conférencière Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Découvrez l’histoire du quartier de Bacalan, tourné vers le commerce et l’industrialisation. Un parcours dans le quartier vous fera découvrir les bassins à flots, leur fonctionnement, les bâtiments alentours ainsi que la vie au XIXe et XXe siècle. Projetez-vous aussi dans l’avenir avec le grand projet de réhabilitation.

Lieu de rendez-vous communiqué quelques jours auparavant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-05T10:00:00+01:00

2023-01-05T12:00:00+01:00 ©Isciane Labatut

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand Adresse rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Ville Bassens Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Médiathèque François Mitterrand Bassens Departement Gironde

Médiathèque François Mitterrand Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/

Bacalan- Le quartier maritime de Bordeaux. Médiathèque François Mitterrand 2023-01-05 was last modified: by Bacalan- Le quartier maritime de Bordeaux. Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand 5 janvier 2023 Bassens Médiathèque François Mitterrand Bassens

Bassens Gironde