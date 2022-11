« infos retraite » et « ameli » : comment utiliser ses applications de manière optimum.(N1) Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

« infos retraite » et « ameli » : comment utiliser ses applications de manière optimum.(N1) Médiathèque François Mitterrand, 6 décembre 2022, Bassens. « infos retraite » et « ameli » : comment utiliser ses applications de manière optimum.(N1) Mardi 6 décembre, 14h00 Médiathèque François Mitterrand

sur inscription, gratuit

Quels que soient votre parcours et votre situation, le compte info retraite vous permet d’accéder en toute sécurité à une information personnalisée et d’effectuer une simulation de vos droits. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Besoins d’une attestation ou de faire une déclaration à la sécurité sociale ?

Nous découvrirons l’application ‘Ameli’ sur tablette ou smartphone

Android ou Apple vous facilité la relation distante avec l’assurance maladie.

pré-requis : être équipé d’un Smartphone ou d’une tablette et d’un compte AMELI

