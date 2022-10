La La La : Spectacle musical de la Cie Le Coin tranquille Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

La La La : Spectacle musical de la Cie Le Coin tranquille Médiathèque François Mitterrand, 3 décembre 2022, Bassens. La La La : Spectacle musical de la Cie Le Coin tranquille Samedi 3 décembre, 10h00 Médiathèque François Mitterrand

Réservation conseillée.

Des chansons « comme ça » avec des Histoires « comme ça ». Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Un concert pas si banal car forcément musical mais aussi un peu « lectural ». Composé de chansons connues mais revisitées et de livres choisis qui reprennent vie, le tout orchestré par un duo un peu déjanté. Presqu’ile en pages

