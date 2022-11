Remise des labels « commerce aidant Alzheimer » Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Remise des labels « commerce aidant Alzheimer » Médiathèque François Mitterrand, 26 novembre 2022, Bassens. Remise des labels « commerce aidant Alzheimer » Samedi 26 novembre, 17h00 Médiathèque François Mitterrand

Tout public

Dans le cadre de la quinzaine de l’égalité. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Commerçants, conseillers bancaires, professionnels de santé… sont régulièrement au contact de personnes susceptibles d’être atteintes par la maladie d’Alzheimer.

Les commerces de Bassens ont été sensibilisés au fait de repérer les comportements changeants, les désorientations soudaines ou des oublis de plus en plus réguliers, en lien direct avec la maladie. Ils peuvent ainsi venir en aide à leurs clients et contacter en cas de besoin une personne de leur entourage ou du CCAS.

Un label « commerce aidant Alzheimer » sera apposé sur la vitrine de chaque commerce qui s’inscrit dans cette démarche d’aide envers les personnes touchées par la maladie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T17:00:00+01:00

2022-11-26T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand Adresse rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Médiathèque François Mitterrand Bassens Departement Gironde

Médiathèque François Mitterrand Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/

Remise des labels « commerce aidant Alzheimer » Médiathèque François Mitterrand 2022-11-26 was last modified: by Remise des labels « commerce aidant Alzheimer » Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand 26 novembre 2022 Bassens Médiathèque François Mitterrand Bassens

Bassens Gironde