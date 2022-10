Ateliers et sensibilisation au handicap visuel Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Ateliers et sensibilisation au handicap visuel Médiathèque François Mitterrand, 26 novembre 2022, Bassens. Ateliers et sensibilisation au handicap visuel Samedi 26 novembre, 14h00 Médiathèque François Mitterrand Tout au long de l’après-midi venez participer à des ateliers de sensibilisation: technique de guidage avec une canne blanche, découverte du braille, travail avec les chiens-guides, etc. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Organisés par l’UNADEV et l’association des chiens guides du grand Sud-ouest Aliénor, ces ateliers nous permettront de découvrir le quotidien des personnes mal ou non voyantes afin de permettre de mieux vivre ensemble. Programme détaillé à venir – Renseignements médiathèque. Cette quinzaine s’inscrit également dans le programme Hors Jeu En Jeu de La Ligue de l’Enseignement.

