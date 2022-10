Rencontre de Kami, Photographe non voyant Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Rencontre de Kami, Photographe non voyant Médiathèque François Mitterrand, 26 novembre 2022, Bassens. Rencontre de Kami, Photographe non voyant Samedi 26 novembre, 10h00 Médiathèque François Mitterrand Venez échanger autour de son travail de sa pratique de la photographie. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T10:00:00+01:00

2022-11-26T12:00:00+01:00 ©Philippe Belle-Croix

Lieu Médiathèque François Mitterrand Adresse rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Ville Bassens Departement Gironde

