Clôture de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité Médiathèque François Mitterrand, 23 novembre 2022, Bassens. Clôture de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité Mercredi 23 novembre, 14h00 Médiathèque François Mitterrand Jeux de société adaptés dans le cadre de la Quinzaine de l’Egalité handicap moteur mi Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.ville-bassens.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Programme_Egalite_2022.pdf »}] Animation jeux de sociétés adaptés, en partenariat avec la ludothèque « Ô fil du jeu ». Tout public. Téléchargez le programme complet.

2022-11-23T14:00:00+01:00

2022-11-23T18:00:00+01:00

