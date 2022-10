Portraits par le photographe Kami Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Portraits par le photographe Kami Médiathèque François Mitterrand, 15 novembre 2022, Bassens. Portraits par le photographe Kami 15 – 19 novembre Médiathèque François Mitterrand En 2016, Kami décide de prendre le statut de photographe, art qu’il pratique depuis plus de 20 ans. Suite à une maladie, il perd la vue quelques mois plus tard. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2022-11-15T14:00:00+01:00

2022-11-19T17:00:00+01:00 ©Philippe Belle-Croix

