Découverte de la 3D Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Découverte de la 3D Médiathèque François Mitterrand, 4 novembre 2022, Bassens. Découverte de la 3D Vendredi 4 novembre, 14h00 Médiathèque François Mitterrand

sur inscription

Modélisation d’objets en 3Dimensions Impression d’objets simples réalisés pendant l’atelier. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-04T14:00:00+01:00

2022-11-04T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand Adresse rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Ville Bassens Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Médiathèque François Mitterrand Bassens Departement Gironde

Médiathèque François Mitterrand Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/

Découverte de la 3D Médiathèque François Mitterrand 2022-11-04 was last modified: by Découverte de la 3D Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand 4 novembre 2022 Bassens Médiathèque François Mitterrand Bassens

Bassens Gironde