Illusions d’optique animé par le CLEM Patrimoine. Médiathèque François Mitterrand, 3 novembre 2022, Bassens. Illusions d’optique animé par le CLEM Patrimoine. Jeudi 3 novembre, 15h00 Médiathèque François Mitterrand

réservation conseillée

Un atelier pour tout savoir sur nos yeux, notre vision et nos perceptions visuelles au cours duquel nous réaliserons des thaumatropes (jouet optique). Vous n’en croirez pas vos yeux ! Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2022-11-03T15:00:00+01:00

© Shutterstock

