Création d’une BD avec l’application BDNF Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Création d’une BD avec l’application BDNF Médiathèque François Mitterrand, 25 octobre 2022, Bassens. Création d’une BD avec l’application BDNF 25 – 28 octobre Médiathèque François Mitterrand

Sur inscription pour un des cycles entier

Venez découvrir les codes de la bande dessinée et créer votre propre BD à travers un outil qui laissera libre cours à votre imagination. Pas besoin d’être fort en dessin !!!! Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T10:00:00+02:00

2022-10-28T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand Adresse rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Ville Bassens Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Médiathèque François Mitterrand Bassens Departement Gironde

Médiathèque François Mitterrand Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/

Création d’une BD avec l’application BDNF Médiathèque François Mitterrand 2022-10-25 was last modified: by Création d’une BD avec l’application BDNF Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand 25 octobre 2022 Bassens Médiathèque François Mitterrand Bassens

Bassens Gironde