Projection « Le chêne et ses habitants » Médiathèque François Mitterrand Argentan Catégories d’Évènement: Argentan

Orne

Projection « Le chêne et ses habitants » Médiathèque François Mitterrand, 25 avril 2023, Argentan . Projection « Le chêne et ses habitants » 1,3 rue des Rédemptoristes Médiathèque François Mitterrand Argentan Orne Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes

2023-04-25 15:00:00 15:00:00 – 2023-04-25 16:00:00 16:00:00

Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes

Argentan

Orne . Sur réservation

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume.

Écureuils, balanins, geais, fourmis et mulots scellent leur destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime.

Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer. Film de Michel Seydoux et de Laurent Charbonnier Sur réservation

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume.

Écureuils, balanins, geais, fourmis et mulots scellent leur destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime.

Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer. Film de Michel Seydoux et de Laurent Charbonnier Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Argentan, Orne Autres Lieu Argentan Adresse Argentan Orne Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Ville Argentan Departement Orne Tarif Lieu Ville Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan

Argentan Argentan Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argentan /

Projection « Le chêne et ses habitants » Médiathèque François Mitterrand 2023-04-25 was last modified: by Projection « Le chêne et ses habitants » Médiathèque François Mitterrand Argentan 25 avril 2023 1 3 rue des Rédemptoristes Médiathèque François Mitterrand Argentan Orne Médiathèque François Mitterrand Argentan Orne

Argentan Orne