Orne Exposition « Dentelles : sortez des clichés ! » Médiathèque François Mitterrand Argentan, 16 septembre 2023, Argentan. Exposition « Dentelles : sortez des clichés ! » 16 et 17 septembre Médiathèque François Mitterrand Argentan La dentelle, élément de costume longtemps indispensable et incontournable, est aujourd’hui souvent vue comme un objet appartenant au passé. Elle reste pourtant un enjeu contemporain : mode, créations artistiques variées…

Cet été, la Maison des Dentelles prend ses quartiers aux abords de la médiathèque François Mitterrand, et propose l’exposition photographique « Dentelles, sortez de vos clichés » afin de faire mentir les préjugés. A travers la thématique du vêtement, la dentelle s’expose, ancienne ou moderne, pour le plaisir des yeux.

Sortez des murs, sortez des idées reçues, venez découvrir la dentelle sous toutes ses coutures ! Médiathèque François Mitterrand Argentan 1-3 Rue des Redemptoristes, 61200 Argentan Argentan 61200 Orne Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

