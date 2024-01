Cinéma – Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin, mercredi 14 février 2024.

Cinéma – Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. … Mercredi 14 février, 14h30 Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T14:30:00+01:00 – 2024-02-14T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T14:30:00+01:00 – 2024-02-14T16:00:00+01:00

Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine… il rêve de changer le monde. Embarquez pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci !

Durée : 1h37

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19602826&cfilm=284744.html

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France 03.20.16.15.90 https://mediatheques-haute-deule.fr [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Lu00e9o, la fabuleuse histoire de Lu00e9onard de Vinci (Lu00e9o, la fabuleuse histoire de Lu00e9onard de Vinci Bande-annonce VF). Lu00e9o, la fabuleuse histoire de Lu00e9onard de Vinci, un film de Jim Capobianco et Pierre-Luc Granjon », « html »: «

« , « type »: « video », « title »: « Lu00e9o, la fabuleuse histoire de Lu00e9onard de Vinci Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/videothumbnails/23/10/10/14/38/4603435.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19602826.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19602826&cfilm=284744.html »}]

Cinéma