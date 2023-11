Cinéma – Une année difficile Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin, 1 décembre 2023, Annœullin.

Cinéma – Une année difficile Vendredi 1 décembre, 20h30 Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin

Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course, c’est dans le chemin associatif qu’ils empruntent ensemble qu’ils croisent des jeunes militants écolos. Plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments, ils vont peu à peu intégrer le mouvement sans conviction…

Durée : 2h

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France 03.20.16.15.90 https://mediatheques-haute-deule.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

Cinéma