Nord Cinéma – Bernadette Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin, 24 novembre 2023, Annœullin. Cinéma – Bernadette Vendredi 24 novembre, 20h30 Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Quand elle arrive à l’Elysée, Bernadette Chirac s’attend à obtenir enfin la place qu’elle mérite, elle qui a toujours œuvré dans l’ombre de son mari pour qu’il devienne président. Mise de côté car jugée trop ringarde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable.

durée : 1h32

durée : 1h32

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19601676&cfilm=301061.html

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin
Boulevard Léon Blum
59112 Annoeullin
Annœullin
59112 Nord Hauts-de-France
03.20.16.15.90
https://mediatheques-haute-deule.fr

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

