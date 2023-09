Cinéma – Le livre des solutions Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin Catégories d’Évènement: Annœullin

Nord Cinéma – Le livre des solutions Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin, 20 octobre 2023, Annœullin. Cinéma – Le livre des solutions Vendredi 20 octobre, 20h30 Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Marc s’enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d’idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l’écriture du Livre des Solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes…

Durée : 1h 42min

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19601133&cfilm=297560.html Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-20T22:00:00+02:00

