Programme de 7 courts métrages.Une imagination fleurissante et une énergie débordante peuvent réserver bien des surprises… Comme nos petits baroudeurs, laissez-vous submerger par le pouvoir des songes. Programme : – Cache-Cache de Judit Orosz (Hongrie, 2020, 9′) : Lors d'une partie de cache-cache, une petite fille déambule dans un jardin. Elle en explore les recoins secrets, observant les petites bêtes, et se retrouve bientôt entourée par un décor étrange et fascinant… – Au dodo ! Les Cigognes d'André da Loba (Portugal-France, 2019, 2′) : Découvrez le moment du coucher d'une des espèces les plus adorables et mystérieuses du monde animal. – A tire d'aile de Vera Myakisheva (Russie, 2013, 6′) : Zina, une petite poule, rêve d'apprendre à voler. – Les Fruits des nuages de Kateřina Karhánková (République Tchèque, 2017, 10′) : Au beau milieu d'une clairière, vivent d'étranges petites créatures. Encerclées par une forêt où elles n'osent s'aventurer, elles chérissent les jours de grand vent qui leur apportent un repas de roi : des fruits qui semblent tomber des nuages… – Sabaku de Marlies Van Der Wel (Pays-Bas, 2016, 2′) : Après la mort de son fidèle compagnon de route, Sabaku, un oiseau hurleur, part à la recherche d'un nouvel ami. Mais l'aventurier va rapidement découvrir que nouer des liens avec les différentes espèces animales peut s'avérer très compliqué… – Le Monde de Dalia de Javier Navarro (France, 2020, 3′) : Une petite fille en visite dans une serre tropicale échappe à la surveillance de son père et s'y aventure, seule. – Forests de Katy Wang (Royaume-Uni, 2018, 3′) : Un petit ours part à l'aventure avec un chien géant lors d'un pluvieux trajet de nuit à travers les montagnes.

